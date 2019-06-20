Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

Источник материала: Tut.by

Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука. Такое заключение сделано на основе показаний родственников погибшего, сообщила в эфире телеканала «Громадьске» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти», — заявила она.

По словам Максимец, в рамках следствия будет назначена судебно-медицинская, баллистическая и другие экспертизы. Помимо прочего, прокуратура рассчитывает на получение письменного заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего.

Представитель ведомства отметила, что в день смерти Тымчука в его квартире провели осмотр, а также изъяли вещественные доказательства — пистолет, магазин с патронами и гильзу. Кроме прочего, с рук, частей тела и одежды погибшего, а также с женщины, присутствовавшей в помещении, отобраны смывы на предмет выявления следов пороховых газов. Согласно записям камер видеонаблюдения, помимо нардепа в квартире находилась женщина. Других лиц в квартире не находилось, добавила Максимец.

Дмитрий Тымчук погиб 19 июня после выстрела, случившегося в тот момент, когда он чистил свой наградной пистолет. По данному факту завели уголовное дело об умышленном убийстве. Глава Нацполиции Сергей Князев подтвердил, что погибший получил огнестрельное ранение головы.