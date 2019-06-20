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Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
21.06.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председателя Еврокомиссии избирают сроком на пять лет, сейчас ее возглавляет Жан-Клод Юнкер, его полномочия истекают в октябре. Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в
«Ни один из кандидатов не получил большинства [голосов]», — сообщил Туск. Следующая встреча Европейского совета запланирована на 30 июня.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что трем главным кандидатам на пост председателя Еврокомиссии не удалось получить необходимое число голосов. Как отмечает
Позже президент Франции заявил, что не имеет ничего против кандидата из Германии и добавил, что поддержал бы Меркель, если бы она боролась за пост главы Еврокомиссии. Однако, отметил Макрон, она этого не хочет, а он уважает ее позицию.
Нового председателя Еврокомиссии должны утвердить до осени, процедура проходит в два этапа: кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).
Канцлер Германии выступала за Вебера, а французский президент поддерживал Маргрет Вестагер, кандидата от либерального альянса ALDE, в который входит партия Макрона «Вперед, Республика!».
По данным источников
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Нового председателя Еврокомиссии должны утвердить до осени, процедура проходит в два этапа: кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и...
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