ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

21.06.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Председателя Еврокомиссии избирают сроком на пять лет, сейчас ее возглавляет Жан-Клод Юнкер, его полномочия истекают в октябре. Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.


Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters

«Ни один из кандидатов не получил большинства [голосов]», — сообщил Туск. Следующая встреча Европейского совета запланирована на 30 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что трем главным кандидатам на пост председателя Еврокомиссии не удалось получить необходимое число голосов. Как отмечает Reuters, Макрон выступал против кандидатуры Манфреда Вебера, замглавы немецкой партии «Христианско-социальный союз», которого поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель.

Позже президент Франции заявил, что не имеет ничего против кандидата из Германии и добавил, что поддержал бы Меркель, если бы она боролась за пост главы Еврокомиссии. Однако, отметил Макрон, она этого не хочет, а он уважает ее позицию.

Нового председателя Еврокомиссии должны утвердить до осени, процедура проходит в два этапа: кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).

Канцлер Германии выступала за Вебера, а французский президент поддерживал Маргрет Вестагер, кандидата от либерального альянса ALDE, в который входит партия Макрона «Вперед, Республика!».

По данным источников Le Monde и Bloomberg, Меркель готова на уступку Макрону в случае, если представитель Германии возглавит ЕЦБ. В случае, если переговоры не принесут результатов, Евросовет рассмотрит кандидатов за пределами списка, предложенного ведущими партиями Европарламента, писала Politico.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нового председателя Еврокомиссии должны утвердить до осени, процедура проходит в два этапа: кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика