Кто кого или как МИД Британии стал кузницей кадров. В борьбе за пост Мэй осталось два кандидата

Источник материала: Tut.by

Всего два кандидата остались в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. В четверг по завершении пятого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента, в финал избирательной кампании прошли бывший министр иностранных дел 55-летний Борис Джонсон и его преемник на этом посту, нынешний глава Форин оффиса 52-летний Джереми Хант.



Борис Джонсон. Фото: Reuters

Джонсон подошел к финальной стадии выборов в статусе однозначного фаворита. Количество поданных за него голосов говорит само за себя — видеть бывшего мэра Лондона во главе партии и правительства пожелали 160 из 313 депутатов. Это в два раза больше, чем у занявшего второе место Ханта, заручившегося поддержкой 77 народных избранников. Вместе с тем действующий министр уже заявил, что намерен продолжать борьбу.

До последнего момента существовала возможность, что оппонентом Джонсона станет министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув. В состоявшемся также в четверг предпоследнем, четвертом, раунде голосования он сумел внезапно выйти на вторую строчку, однако не смог удержать преимущество и в итоге с 75 голосами уступил Ханту. Поражение Гоува — хорошая новость для Джонсона. По свидетельству политических аналитиков, он был для фаворита избирательной кампании менее удобным соперником, учитывая их непростые отношения в прошлом.

Во внутрипартийной избирательной кампании, таким образом, закончился первый этап, когда за кандидатов (поначалу их было 13) голосовали сами депутаты. Теперь судьбу двух оставшихся финалистов решат 160 тыс. рядовых избирателей тори, на что у них будет месяц.

Реакция кандидатов

Джонсон первым делом поблагодарил однопартийцев. «Для меня большая честь получить более 50% голосов во время итогового голосования. Спасибо всем за вашу поддержу. Я с нетерпением жду возможности отправиться в тур по стране и изложить свой план по осуществлению Brexit, объединению страны и созданию более светлого будущего для всех нас», — написал политик в Twitter .

Хант через ту же социальную сеть признал , что является аутсайдером кампании, но заверил, что не собирается опускать руки. «Я аутсайдер, но в политике сюрпризы случаются, как они случились сегодня», — прокомментировал он свой результат. Хант добавил, что «без сомнения, берет на себя груз ответственности», чтобы завоевать симпатии членов собственной партии. С этой целью претендент на пост премьер-министра пообещал продемонстрировать, каким образом он намерен не только вывести страну из состава ЕС, но и придать импульс экономике Великобритании.



Джереми Хант. Фото: Reuters

Джонсон и Хант придерживаются различных точек зрения по поводу того, когда и каким образом Великобритания должна покинуть ЕС. Бывший глава МИД жестко заявил, что Brexit состоится 31 октября со сделкой с Брюсселем или без нее. Хант выступает на более умеренных позициях и не исключает, что срок переговоров с ЕС может быть продлен, если к концу октября стороны не успеют договориться.

Фактор тактического голосования

Как накануне сообщила газета The Daily Telegraph , ряд сторонников Джонсона в парламенте признали, что в условиях многоэтапности выборов нового лидера тори они на практике прибегали к тактическому голосованию, хотя официально оно и не санкционировалось самим фаворитом гонки или представителями его предвыборного штаба. Главной задачей применявшейся тактики являлся вывод из борьбы представителей лагеря евроскептиков, которые могли бы конкурировать с Джонсоном на одном электоральном поле. И, с этой точки зрения, наиболее неудобным для фаворита соперником считался именно Гоув, который вместе с Джонсоном возглавлял на референдуме 2016 года агитационную кампанию евроскептиков, но затем в последний момент перешел ему дорогу в борьбе за премьерство.

Три года назад, в тот самый день, когда Джонсон собирался сделать заявление о начале своей избирательной кампании за пост главы правительства, Гоув, которого он считал своим ближайшим союзником, без всякого предупреждения выставил свою кандидатуру, заявив, что имеет достаточную поддержку однопартийцев для победы.

Джонсон, то ли не выдержав такого «предательства», то ли действительно получив конфиденциальную информацию о том, что парламентская фракция тори все-таки «зарежет» его кандидатуру по дороге в финальный тур голосования, то ли просто смалодушничав (так, например, полагал бывший британский вице-премьер Майкл Хезелтайн), отказался от борьбы за пост главы правительства. По сути, он удовлетворился малым в виде поста главы МИД и тем самым предоставил Терезе Мэй «зеленую улицу» для ее прихода на Даунинг-стрит. И в лагере сторонников экс-главы британского МИД, похоже, полагают, что отсутствие в финале нынешних выборов «предателя» Гоува откроет перед Джонсоном такой же легкий путь к премьерству.

Вероятность того, что Гоув мог одолеть Джонсона в финале, была невелика, но вот потрепать фавориту нервы при свойственных ему непредсказуемости, хитроумности и изворотливости он, бесспорно, мог бы, то есть стал бы, попросту говоря, неудобным соперником для фаворита. При более же прямолинейном и открытом противнике, каким представляется Хант, Джонсону, как полагают его политические союзники, будет легче избежать собственных ошибок при ведении избирательной кампании. И, что самое главное, Хант, в отличие от Гоува, не сможет конкурировать с Джонсоном за сердца его базового электората, то есть избирателей-евроскептиков.

Дальнейшая процедура

Теперь Джонсону и Ханту предстоит принять участие в 16 массовых встречах кандидатов в премьеры с простыми членами тори по всей стране, во время которых они будут излагать свои предвыборные программы и завоевывать сердца избирателей, отстаивая перед ними свои взгляды на будущее страны, в том числе на пути реализации Brexit и формат будущих отношений с европейскими странами, на варианты решения британо-ирландской пограничной проблемы, на способы противостояния центробежным устремлениям немалой части населения Шотландии, на пути решения социальных проблем. Первая такая встреча пройдет в Бирмингеме уже в ближайшую субботу. Цепочка из более чем полутора десятков мероприятий завершится встречей с избирателями Лондона 17 июля.

К участию в выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны допускаются члены тори старше 16 лет не менее чем с трехмесячным стажем пребывания в партийных рядах.

Почему понадобились выборы

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии — и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 об уходе с поста лидера тори, что дало партии формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания, то есть до последней декады июля, Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии.