Не туда сел? Депутат Госдумы РФ рассказал, что происходило в здании парламента в Грузии

Источник материала: Tut.by

Поводом для протестов в Тбилиси оппозиция назвала то, что российский депутат Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера в парламенте Грузии. Депутат рассказал, что происходило в здании парламента.



Сергей Гаврилов. Фото: Reuters

По его словам, грузинская сторона два года предлагала провести в Грузии форум Межпарламентской ассамблеи православия, в которую входит 25 стран.

Гаврилов в интервью «Коммерсанту» заявил, что он занял предложенное ему хозяевами мероприятия место. «Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями».

По его словам, он занял место в президиуме вместе с генсекретарем ассамблеи — депутатом греческого парламента. Заседание началось в штатном порядке, а во время перерыва «в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы». Заседание, по словам Гаврилова, пришлось заканчивать в гостинице, после чего российская делегация отправилась в Москву.

Ранее сообщалось , что грузинских депутатов от оппозиции из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» возмутило то, что российский депутат выступал на русском языке с места спикера парламента Грузии. Они прервали выступление и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. У здания парламента началась акция протеста, в которой приняли участие до 10 тысяч человек. Оппозиция требовала отставки главы МВД, спикера парламента и внеочередных парламентских выборов. Против протестующих применили водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. В результате 240 человек обратились за медицинской помощью, двум пострадавшим пришлось удалить глаза .