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Не туда сел? Депутат Госдумы РФ рассказал, что происходило в здании парламента в Грузии
21.06.2019 11:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поводом для протестов в Тбилиси оппозиция назвала то, что российский депутат Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера в парламенте Грузии. Депутат рассказал, что происходило в здании парламента.
По его словам, грузинская сторона два года предлагала провести в Грузии форум Межпарламентской ассамблеи православия, в которую входит 25 стран.
Гаврилов в интервью
По его словам, он занял место в президиуме вместе с генсекретарем ассамблеи — депутатом греческого парламента. Заседание началось в штатном порядке, а во время перерыва «в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы». Заседание, по словам Гаврилова, пришлось заканчивать в гостинице, после чего российская делегация отправилась в Москву.
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Поводом для протестов в Тбилиси оппозиция назвала то, что российский депутат Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло...
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