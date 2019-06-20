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«Русофобская провокация». В Кремле прокомментировали протесты в Тбилиси

21.06.2019 13:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент с российским депутатом в парламенте Грузии и акцию протеста возле здания парламента в Тбилиси в Кремле назвали «ничем иным, как русофобской провокацией», пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия — страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный», — сказал он.

20 июня в грузинском парламенте проходил форум Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинских депутатов от оппозиции из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» возмутило то, что российский депутат Сергей Гаврилов выступал на русском языке с места спикера парламента Грузии. Они прервали выступление и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. У здания парламента началась акция протеста, в которой приняли участие до 10 тысяч человек. Оппозиция требовала отставки главы МВД, спикера парламента и внеочередных парламентских выборов. Против протестующих применили водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. В результате 240 человек обратились за медицинской помощью, двум пострадавшим пришлось удалить глаза.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за протестов решила Минск">прервать свой визит в Минск. Накануне она прилетела в Беларусь, чтобы принять участие в открытии II Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент с российским депутатом в парламенте Грузии и акцию протеста возле здания парламента в Тбилиси в Кремле назвали «ничем иным, как русофобской провокацией».
 
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