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Путин закрыл авиасообщение с Грузией. Туристов вывезут до 8 июля
21.06.2019 21:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом
Как поясняется в тексте документа, мера принята «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Указ также рекомендует туристическим компаниям воздержаться от продажи турпакетов и осуществления коммерческих рейсов в Грузию.
Правительству России предписано «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа».
Как
Условием снятия запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация обстановки в стране,
«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он.
У здания парламента Грузии 20 июня, напомним, началась
Президент страны Саломе Зурабишвили
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Правительству России предписано «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на...
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