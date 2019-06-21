Путин закрыл авиасообщение с Грузией. Туристов вывезут до 8 июля

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Как поясняется в тексте документа, мера принята «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Указ также рекомендует туристическим компаниям воздержаться от продажи турпакетов и осуществления коммерческих рейсов в Грузию.

Правительству России предписано «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа».

Как сообщила РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, в Грузии сейчас находится несколько тысяч российских туристов. Грузия входит в 15 самых популярных среди российских туристов стран. Ломидзе добавила, что до 8 июля все они должны вернуться в Россию.

Условием снятия запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация обстановки в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он.

У здания парламента Грузии 20 июня, напомним, началась многотысячная акция оппозиции . Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов. В столкновениях пострадали 240 человек , в том числе и полицейские.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила , что беспорядки организовала «российская пятая колонна». Она решила Минск">прервать свой визит в Минск, где должна была присутствовать на церемонии открытия Европейских игр.