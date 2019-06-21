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Путин закрыл авиасообщение с Грузией. Туристов вывезут до 8 июля

21.06.2019 21:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Как поясняется в тексте документа, мера принята «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Указ также рекомендует туристическим компаниям воздержаться от продажи турпакетов и осуществления коммерческих рейсов в Грузию.

Правительству России предписано «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа».

Как сообщила РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, в Грузии сейчас находится несколько тысяч российских туристов. Грузия входит в 15 самых популярных среди российских туристов стран. Ломидзе добавила, что до 8 июля все они должны вернуться в Россию.

Условием снятия запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация обстановки в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он.

У здания парламента Грузии 20 июня, напомним, началась многотысячная акция оппозиции. Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов. В столкновениях пострадали 240 человек, в том числе и полицейские.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что беспорядки организовала «российская пятая колонна». Она решила Минск">прервать свой визит в Минск, где должна была присутствовать на церемонии открытия Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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