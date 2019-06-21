Минобороны России обнародовало документы о защите Брестской крепости

Источник материала: Tut.by

Среди документов на сайте ведомства представлено, в частности, одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сообщает ТАСС .

Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива, которые повествуют о подвиге защитников Брестской крепости.

Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.

«В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что „поход на Восток“ не будет для него легкой прогулкой», — говорится в сообщении.

Среди документов одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны. Кроме того, на сайте опубликованы воспоминаниях самих защитников крепости, а также многочисленные наградные листы.

Публикация документов приурочена к памятной дате 22 июня 1941 года — дню нападения германских войск на Брестскую крепость и началу Великой Отечественной войны