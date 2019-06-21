Россияне массово сдают авиабилеты в Грузию и отказываются от брони отелей

Источник материала: Tut.by

Все шесть российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов, передает ТАСС . Об этом журналистам сообщил официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию.



Протесты в Грузии. Фото: Reuters

«На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме», — сообщил он.

При этом российские авиакомпании готовы обеспечить вывоз граждан РФ из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу, но только через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.

В совещании под председательством Акимова приняли участие представители государственных органов, авиакомпаний и других структур. «Выработаны решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии российских граждан и организации их всестороннего информирования о вариантах возвращения домой. Проработаны вопросы функционирования горячих линий авиакомпаний и турагентств, информирования граждан через их сайты и с помощь СМС-уведомлений, — сказал он. — Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь».

Так, например, до 8 июля на обратный рейс из Грузии у компании «Аэрофлот» есть сейчас 2100 свободных мест. Свободные места есть и у других российских авиаперевозчиков, добавил представитель Акимова.

На данный момент регулярные рейсы в Грузию осуществляют российские компании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, Nordavia. Компании уже заявили о закрытии продаж билетов на эти даты.

«Много бронирований аннулировалось»

Тем временем, как сообщает РБК , в некоторых отелях в Грузии фиксируют брони на номера, но надеются, что туристы из России все же будут приезжать

Так, старший супервайзер ресепшена отеля Stamba Марьями Чиаберашвили сообщила РБК, что российские туристы начали отменять брони. «У нас очень много бронирований аннулировалось. Надеемся, что убытков все-таки не будет, что туристы все-таки доедут», — рассказала она.

В отделе бронирования Tbilisi Marriott Hotel РБК сообщили, что сегодня бронирования не отменялись. «Сегодня все как обычно, я проверяла Booking.com, пока никто ничего не отменил. Вчера, конечно, был панический день из-за этих акций, гости начали беспокоиться, было около 20 отмен [бронирования]», — рассказали в отделе бронирования. Там добавили, что отель находится в самом центре Тбилиси, прямо перед зданием парламента.

При этом в отеле Hotels & Preference Hualing Tbilisi отметили, что российские туристы, наоборот, продолжают бронировать номера, даже более активно, чем раньше. «У нас никакие брони не отменялись, наоборот, даже добавляются. Мы знаем, что Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, но это с авиабилетами связано. С бронированиями у нас точно проблем нет», — объяснила оператор отеля Анастасия Худоведян. По ее словам, в целом в настоящий момент ситуация спокойная.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ , запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля.

У здания парламента Грузии 20 июня началась многотысячная акция оппозиции . Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов. В столкновениях пострадали 240 человек , в том числе и полицейские.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила , что беспорядки организовала «российская пятая колонна». Она решила Минск">прервать свой визит в Минск, где должна была присутствовать на церемонии открытия Европейских игр.