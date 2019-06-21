ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне массово сдают авиабилеты в Грузию и отказываются от брони отелей

22.06.2019 13:42 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Все шесть российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию.


Протесты в Грузии. Фото: Reuters

«На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме», — сообщил он.

При этом российские авиакомпании готовы обеспечить вывоз граждан РФ из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу, но только через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.

В совещании под председательством Акимова приняли участие представители государственных органов, авиакомпаний и других структур. «Выработаны решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии российских граждан и организации их всестороннего информирования о вариантах возвращения домой. Проработаны вопросы функционирования горячих линий авиакомпаний и турагентств, информирования граждан через их сайты и с помощь СМС-уведомлений, — сказал он. — Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь».

Так, например, до 8 июля на обратный рейс из Грузии у компании «Аэрофлот» есть сейчас 2100 свободных мест. Свободные места есть и у других российских авиаперевозчиков, добавил представитель Акимова.

На данный момент регулярные рейсы в Грузию осуществляют российские компании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, Nordavia. Компании уже заявили о закрытии продаж билетов на эти даты.

«Много бронирований аннулировалось»

Тем временем, как сообщает РБК, в некоторых отелях в Грузии фиксируют брони на номера, но надеются, что туристы из России все же будут приезжать

Так, старший супервайзер ресепшена отеля Stamba Марьями Чиаберашвили сообщила РБК, что российские туристы начали отменять брони. «У нас очень много бронирований аннулировалось. Надеемся, что убытков все-таки не будет, что туристы все-таки доедут», — рассказала она.

В отделе бронирования Tbilisi Marriott Hotel РБК сообщили, что сегодня бронирования не отменялись. «Сегодня все как обычно, я проверяла Booking.com, пока никто ничего не отменил. Вчера, конечно, был панический день из-за этих акций, гости начали беспокоиться, было около 20 отмен [бронирования]», — рассказали в отделе бронирования. Там добавили, что отель находится в самом центре Тбилиси, прямо перед зданием парламента.

При этом в отеле Hotels & Preference Hualing Tbilisi отметили, что российские туристы, наоборот, продолжают бронировать номера, даже более активно, чем раньше. «У нас никакие брони не отменялись, наоборот, даже добавляются. Мы знаем, что Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, но это с авиабилетами связано. С бронированиями у нас точно проблем нет», — объяснила оператор отеля Анастасия Худоведян. По ее словам, в целом в настоящий момент ситуация спокойная.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля. 

У здания парламента Грузии 20 июня началась многотысячная акция оппозиции. Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов. В столкновениях пострадали 240 человек, в том числе и полицейские.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что беспорядки организовала «российская пятая колонна». Она решила Минск">прервать свой визит в Минск, где должна была присутствовать на церемонии открытия Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все шесть российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов, передает ТАСС.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Минобороны России обнародовало документы о защите Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика