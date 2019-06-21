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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
22.06.2019 16:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вероятность военного конфликта между НАТО и Россией низкая, но такую возможность нельзя исключать, говорится в
«Вероятность военного конфликта НАТО и России низкая, однако эту возможность не следует исключать», — говорится в документе. Как отмечается, чтобы уменьшить риски, потенциал сдерживания в Балтике должен быть усилен американскими войсками.
«В течение последнего десятилетия Российская Федерация продемонстрировала, что она пытается подорвать архитектуру европейской безопасности», — указывается в отчете.
В докладе говорится, что большое внимание альянса должно быть уделено «устрашению». Для этого, помимо размещения американских солдат в Прибалтике, необходимо подумать о присутствии морских и воздушных сил НАТО в регионе, а Балтийские страны должны увеличить расходы на оборону, чтобы они превысили текущий уровень в 2%. Финляндия и Швеция должны быть больше интегрированы в альянс, отмечается в документе.
Оборонный колледж
Ранее американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришел к
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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
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