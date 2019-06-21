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Трамп хочет ужесточить санкции против Ирана, чтобы не дать заполучить ему ядерное оружие

22.06.2019 21:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты продвигаются вперед в деле изучения возможностей для ужесточения санкционного режима против Ирана, чтобы не дать заполучить ему ядерное оружие. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в субботу в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Слова главы государства приводит агентство Reuters.


Фото: Reuters

Трамп подчеркнул, что в резиденции обсудит со своими помощниками ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный.

«У них [Тегерана] не будет ядерного оружия. У Ирана не будет ядерного оружия. Мы не собираемся позволить Ирану заполучить ядерное оружие», — подчеркнул президент, говоря о том, что его администрация «продвигается вперед» в деле ужесточения рестрикций против Тегерана.

По его словам, если иранские власти откажутся от идеи заполучить ядерное оружие, то «у них будет богатая страна». «Они будут так счастливы, а я буду их лучшим другом. Я надеюсь, что это произойдет», — утверждал глава Белого дома.

«Мы получаем много слов похвалы за то, что я сделал, <…> у нас много времени», — отметил Трамп, комментируя свое решение отменить удар по Ирану.

Признательность за решение не сбивать самолет-разведчик

Соединенные Штаты признательны Ирану за решение не сбивать в четверг пилотируемый американский разведывательный самолет, добавил Трамп.

Президент США назвал «очень мудрым» решение не открывать огонь по пилотируемому самолету, который летел рядом со сбитым иранскими силами беспилотником. США, по словам президента, признательны Тегерану за этот шаг.

Говоря о сбитом в четверг беспилотном разведывательном летательном аппарате ВМС США RQ-4, Трамп подчеркнул: «Я не знаю, преднамеренно это было или нет. Вероятно, это было преднамеренно».

Иранские вооруженные силы сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

 
 
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Вашингтон продолжает рассматривать все варианты противодействия Тегерану, отметил глава Белого дома.
 
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