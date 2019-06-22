Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне из-за поведения пассажира

Источник материала: Tut.by

Истребители королевских ВВС Великобритании вылетели в субботу на перехват самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за впоследствии не подтвердившихся опасений о попытке захвата гражданского авиалайнера, направлявшегося из лондонского аэропорта Станстед. Об этом сообщает газета Daily Express.

По информации этого таблоида, ссылающегося на информацию в социальных сетях, поводом для поднятия истребителей в воздух стало сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров. В одном из таких сообщений говорилось, что находившийся на борту мужчина из Литвы нарушал порядок и имел при себе подозрительный сверток, однако в отношении его истинных намерений произошло недопонимание. Другая газета — Sun — информировала, что упомянутый мужчина был пьян.

Сообщается, что из-за этого инцидента вылетевшему авиарейсу пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт. А хлопок, вызванный преодолением звукового барьера истребителями, вызвал панику у жителей города Харлоу и других населенных пунктов поблизости от аэропорта, которые ошибочно сочли произошедший звуковой удар «взрывом».

Станстед — третьи по объемам пассажиропотока воздушные ворота британской столицы, являющиеся для самолетов Ryanair главным местом базирования. В 2018 году аэропорт Станстед обслужил 28 млн пассажиров.