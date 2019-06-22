ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне из-за поведения пассажира

22.06.2019 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Истребители королевских ВВС Великобритании вылетели в субботу на перехват самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за впоследствии не подтвердившихся опасений о попытке захвата гражданского авиалайнера, направлявшегося из лондонского аэропорта Станстед. Об этом сообщает газета Daily Express.

По информации этого таблоида, ссылающегося на информацию в социальных сетях, поводом для поднятия истребителей в воздух стало сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров. В одном из таких сообщений говорилось, что находившийся на борту мужчина из Литвы нарушал порядок и имел при себе подозрительный сверток, однако в отношении его истинных намерений произошло недопонимание. Другая газета — Sun — информировала, что упомянутый мужчина был пьян.

Сообщается, что из-за этого инцидента вылетевшему авиарейсу пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт. А хлопок, вызванный преодолением звукового барьера истребителями, вызвал панику у жителей города Харлоу и других населенных пунктов поблизости от аэропорта, которые ошибочно сочли произошедший звуковой удар «взрывом».

Станстед — третьи по объемам пассажиропотока воздушные ворота британской столицы, являющиеся для самолетов Ryanair главным местом базирования. В 2018 году аэропорт Станстед обслужил 28 млн пассажиров.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Грузии третий день подряд проводят митинги у здания парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Полымя

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика