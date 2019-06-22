В Грузии третий день подряд проводят митинги у здания парламента

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 июня возле здания парламента Грузии снова собрались митингующие. Люди по-прежнему требовали отставки министра внутренних дел страны и досрочные парламентские выборы.



Фото: Полина Химшиашвили / РБК

Акции протеста длятся уже третий день. Напомним, 20 июня у здания парламента Грузии началась многотысячная акция оппозиции. Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов. Причиной акции назвали выступление российского депутата с места спикера парламента Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В столкновениях пострадали 240 человек , в том числе и полицейские.

В третий день митинга протестующие требовали отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария за разгон акции 20 июня. Кроме того, люди требовали назначения досрочных парламентских выборов, изменения избирательного законодательства страны и отмены мажоритарной системы.

Еще одно требование протестующих — освобождение ранее задержанных демонстрантов. После разгона акции в ночь на пятницу было задержано более 300 человек. Правозащитники сообщили, что многие из задержанных получили до 15 суток административного ареста, пишет «Грузия Online» .

МВД Грузии сообщило, что под административным арестом за участие в митинге сейчас находится 121 человек, передает РБК .

Организаторы акции заявили, что она продолжится до тех пор, пока не будут полностью удовлетворены их требования. 22 июня акция завершилась шествием по проспекту Руставели: демонстранты дошли до офиса правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие намерены собраться и в воскресенье.