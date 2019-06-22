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В Грузии третий день подряд проводят митинги у здания парламента

22.06.2019 21:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 22 июня возле здания парламента Грузии снова собрались митингующие. Люди по-прежнему требовали отставки министра внутренних дел страны и досрочные парламентские выборы. 


Фото: Полина Химшиашвили / РБК

Акции протеста длятся уже третий день. Напомним, 20 июня у здания парламента Грузии началась многотысячная акция оппозиции. Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов. Причиной акции назвали выступление российского депутата с места спикера парламента Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В столкновениях пострадали 240 человек, в том числе и полицейские.

В третий день митинга протестующие требовали отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария за разгон акции 20 июня. Кроме того, люди требовали назначения досрочных парламентских выборов, изменения избирательного законодательства страны и отмены мажоритарной системы.

Еще одно требование протестующих — освобождение ранее задержанных демонстрантов. После разгона акции в ночь на пятницу было задержано более 300 человек. Правозащитники сообщили, что многие из задержанных получили до 15 суток административного ареста, пишет «Грузия Online».

МВД Грузии сообщило, что под административным арестом за участие в митинге сейчас находится 121 человек, передает РБК.

Организаторы акции заявили, что она продолжится до тех пор, пока не будут полностью удовлетворены их требования. 22 июня акция завершилась шествием по проспекту Руставели: демонстранты дошли до офиса правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие намерены собраться и в воскресенье.

 
 
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Вечером 22 июня возле здания парламента Грузии снова собрались митингующие. Люди по-прежнему требуют отставки министра внутренних дел страны и досрочные...
 
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