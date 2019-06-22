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В Грузии третий день подряд проводят митинги у здания парламента
22.06.2019 21:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 22 июня возле здания парламента Грузии снова собрались митингующие. Люди по-прежнему требовали отставки министра внутренних дел страны и досрочные парламентские выборы.
Акции протеста длятся уже третий день. Напомним, 20 июня у здания парламента Грузии началась многотысячная
В третий день митинга протестующие требовали отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария за разгон акции 20 июня. Кроме того, люди требовали назначения досрочных парламентских выборов, изменения избирательного законодательства страны и отмены мажоритарной системы.
Еще одно требование протестующих — освобождение ранее задержанных демонстрантов. После разгона акции в ночь на пятницу было задержано более 300 человек. Правозащитники сообщили, что многие из задержанных получили до 15 суток административного ареста, пишет
МВД Грузии сообщило, что под административным арестом за участие в митинге сейчас находится 121 человек, передает
Организаторы акции заявили, что она продолжится до тех пор, пока не будут полностью удовлетворены их требования. 22 июня акция завершилась шествием по проспекту Руставели: демонстранты дошли до офиса правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие намерены собраться и в воскресенье.
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Вечером 22 июня возле здания парламента Грузии снова собрались митингующие. Люди по-прежнему требуют отставки министра внутренних дел страны и досрочные...
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