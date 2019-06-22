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В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

23.06.2019 09:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Об этом в субботу сообщила официальный представитель организации Оана Лунгеску.


Фото: Dagbladet

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала Лунгеску в Twitter.

В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии, тем самым оказывая влияние на политические решения альянса.

 
 
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В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран - членов блока.
 
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