В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

Источник материала: Tut.by

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Об этом в субботу сообщила официальный представитель организации Оана Лунгеску.



Фото: Dagbladet

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала Лунгеску в Twitter.

В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии, тем самым оказывая влияние на политические решения альянса.