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В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина
23.06.2019 09:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Об этом в субботу сообщила официальный представитель организации Оана Лунгеску.
«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала Лунгеску в Twitter.
В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии, тем самым оказывая влияние на политические решения альянса.
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В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран - членов блока.
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