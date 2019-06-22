«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах и нехватке средств для выплаты кредитов

Источник материала: Tut.by

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.



Фото: Reuters

В «Укртрансгазе» заявили, что из-за отсутствия тендерных предложений компания не смогла провести 12 аукционов на закупку топлива с июля по декабрь общим объемом 880 млн куб. м газа. В качестве возможной причины «Укртрансгаз» указал дефицит средств компании.

В сообщении также отмечается, что несколько поставщиков готовы поставить компании 190 млн куб. м газа в июне-августе по заключенным контрактам, если «Укртрансгаз» погасит долг за предыдущие периоды.

Компания предупредила Совет национальной безопасности и обороны страны, а также другие госорганы о риске возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня.

14 июня «Укртрансгаз» сообщил , что его задолженность за март-апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд грн ($ 155 млн). В компании предупредили о невозможности закупить топливо для собственных нужд, из-за чего работа газотранспортной системы страны может остановиться 24 июня.

«Укртрансгаз» также обратился к Европейскому банку реконструкции и развития, а также Европейскому инвестиционному банку с просьбой пересмотреть действующие кредитные соглашения по проекту модернизации украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает Интерфакс.

В сообщению указано, что одной из причин, по которым «Укртрансгаз» не может реализовывать кредитную программу, является неспособность оператора соответствовать критериям финансовой стабильности, определенным в кредитных соглашениях с ЕБРР и ЕИБ. Такая ситуация сложилась из-за того, что с конца прошлого года тарифы на его услуги были занижены.

В компании также отметили, что модернизировать украинский участок газопровода Уренгой-Помары-Ужгород можно и за меньшие деньги.

«Поэтому компания просит ЕБРР уменьшить сумму кредита, поскольку для достижения его основных целей будет достаточно привлечь 125 млн евро инвестиций (вместо 300 млн евро запланированного объема кредитных средств)», отмечают в сообщении.

В своем обращении к финансовым организациям «Укртрансгаз» попросил их провести консультации с украинским правительством с целью определения степени ответственности УТГ и нового оператора ГТС по кредитным соглашениям, механизма использования средств и обслуживания кредита после завершения в Украине процесса анбандлинга.

«Исходя из вышеуказанных обстоятельств, „Укртрансгаз“ не видит возможным использование средств по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ в 2019 году», — заявили в компании.