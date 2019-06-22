Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа и остался доволен его содержанием, передает "Интерфакс" со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил, что содержание письмо - отличное".



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"Оценив по достоинству политическую прозорливость и невероятную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын отметил, что всерьез изучит интересные соображения", - говорится в сообщении ЦТАК.

Подробности о содержании письма северокорейское агентство не приводит.

Кроме того, в воскресенье администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что американский лидер отправил Ким Чен Ыну личное послание. Как передпет ТАСС, соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс распространил в воскресенье пресс-пул Белого дома. "Письмо было отправлено президентом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается", - отмечается в заявлении.

Ранее в этом месяце Трамп сообщил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".

Напомним, в 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года, в ходе которого Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.