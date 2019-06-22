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В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьер-министра

23.06.2019 21:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 250 тыс. человек приняли в воскресенье участие в митинге с требованием отставки лидера политического движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. Такие оценки привели представители гражданской инициативы «Миллион мгновений для демократии», организовавшей акцию, которая проходит на примыкающем к историческому центру Праги Летенском поле.


Фото: twitter.com/JanNovotny

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, среди участников митинга находятся представители руководства правых политических партий, депутаты парламентских оппозиционных фракций, общественные и культурные деятели, студенты местных вузов и гимназий.

Два месяца протестов

Акции протеста с требованием отставки премьера, которого митингующие обвиняют в коррупции и сотрудничестве с Государственной безопасностью — спецслужбой социалистической Чехословакии (1948−1989), проходят в республике в течение последних двух месяцев. Митинг на Летенском поле, по данным организаторов, стал крупнейшим со времен «бархатной» революции 1989 года в Чехословакии, в результате которой произошла смена политического режима в республике.

Поводом для проведения массовых акций протеста стал разразившийся вокруг Бабиша скандал, вызванный публикацией в местных СМИ проекта аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК). В документе говорится о конфликте государственных и личных интересов главы кабинета министров. ЕК намерена потребовать от Чехии возвращения почти 20 млн долларов, якобы незаконно полученных связанными с политиком фирмами.

 
 

Реакция премьера

Несмотря на недовольство граждан, Андрей Бабиш не намерен подавать в отставку с премьерского поста. Ранее он назвал проходящие акции протеста «балаганом», в котором политические оппоненты стараются настроить избирателей против АНО и входящей в правительственную коалицию Чешской социал-демократической партии, которые в парламенте опираются на поддержку компартии.

Премьера поддерживает президент Чехии Милош Земан.

Голосование по вотуму недоверия в парламенте

26 июня по инициативе оппозиции в нижней палате парламента Чехии состоится голосование по вопросу вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

Как заявил сам глава кабмина, эта попытка «обречена на провал». Депутаты от АНО, социал-демократы и коммунисты, которым принадлежит в нижней палате 108 из 200 кресел, будут голосовать против предложения оппозиции, подчеркнул Бабиш.

 
 
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Поводом для проведения массовых акций протеста стал разразившийся вокруг Бабиша скандал, вызванный публикацией в местных СМИ проекта аудиторского отчета...
 
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