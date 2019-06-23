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В Тбилиси продолжились протесты

24.06.2019 01:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Воскресный масштабный митинг в Тбилиси завершился шествием от парламента Грузии до здания правительства, расположенного в нескольких сотнях метров. Кадры акции в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания «Пирвели».


Фото: Reuters

«Власть затеяла с нами игру на выносливость. Хорошо, что сегодня пошел дождь. Пусть они знают, что мы не боимся дождя. На нашей стороне правда! И этот дождь наш, и эта страна — наши. Мы не поленимся, не устанем, придем и к этому никчемному зданию (правительства), которое является символичной постройкой, заполненной ничем не занимающимися марионетками», — сказал модератор акции, продюсер Миша Мшвилдадзе в интервью «Пирвели».

Участники акции у здания правительства образовали живую цепь, встали напротив сотрудников полиции, оцепивших его, и с выкриками «Уходи, уходи!» разошлись.

В начале дня появилась информация о том, что участники акции протеста планируют завершить воскресный митинг шествием к дому основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили в столичном районе Сололаки. В течение дня к дому Иванишвили стягивались дополнительные наряды полиции. На вопрос журналистов, почему митингующие изменили свои планы и решили вместо дома Иванишвили пойти к зданию правительства, Мшвилдадзе ответил, что таким образом они «потроллили» власть. «Пусть тратят теперь впустую деньги на бензин для машин спецназа», — сказал Мшвилдадзе.

Акции возобновятся в понедельник. Сначала днем в 14:00 состоится автопробег до здания МВД Грузии, а затем, как обычно, в 19:00 митингующие соберутся у здания парламента.

Демонстранты, участвующие в воскресной акции, по-прежнему требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных на митинге в четверг. Митингующим удалось перекрыть проспект Руставели у парламента. В воскресенье, как и в субботу, митинг проходил на фоне небольших стычек между демонстрантами. 

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.

По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

 
 
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Акции возобновятся в понедельник. Сначала днем в 14:00 состоится автопробег до здания МВД Грузии, а затем, как обычно, в 19:00 митингующие соберутся у здания парламента.
 
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