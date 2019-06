скандал вокруг личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг

Источник материала: Tut.by

Подача средствами массовой информации истории вокруг домашнего скандала фаворита борьбы за пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своей девушкой обрушила его предвыборный рейтинг. Об этом сообщила воскресная газета The Mail on Sunday .





Издание обратило внимание на резкое падение рейтинга популярности Джонсона в течение всего двух суток. Так, опрос, проводившийся в четверг, то есть до скандала, принес Джонсону преимущество в 27% над своим соперником за пост лидера тори Джереми Хантом при ответе избирателей Консервативной партии на вопрос о том, кто из двух кандидатов был бы лучшим главой британского правительства.

Однако субботний опрос, проводившийся уже после того, как домашняя ссора фаворита премьерской гонки стала достоянием общественности, показал, что отрыв Джонсона от Ханта по итогам подсчета ответов избирателей тори на тот же самый вопрос сократился в 2,5 раза — до 11%.

Газета сообщает, что подобный опрос был проведен и среди общей массы избирателей вне зависимости от их партийных предпочтений (этот опрос менее актуален, поскольку в самих выборах нового лидера Консервативной партии будут принимать участие только его однопартийцы — прим. ТАСС), и здесь 8%-е преимущество Джонсона, зафиксированное в четверг, сменилось 3%-ым дефицитом в субботу, когда Ханта поддержало 32% респондентов, а его, на первый взгляд, более весомого конкурента — только 29%.

Подробности скандала

И The Mail on Sunday, и другая воскресная газета — The Sun — во всех подробностях описывают скандал в семье Джонсона, произошедший в ночь с четверга на пятницу, когда фаворит гонки вернулся домой после уверенной победы в заключительном туре голосования во фракции консерваторов в Палате общин. По утверждениям этих изданий, краткая словесная перепалка между 55-летним кандидатом в премьеры и его нынешней подругой жизни, 31-летней Кэрри Саймондс, в квартире которой он проживает после ухода от жены, произошла в результате того, что Джонсон по неосторожности пролил бокал вина на диван светлых тонов и любимую Кэрри подушку.

Кэрри вспылила, прокричав «не трогай меня» и «убирайся из моего дома», а Джонсон в ответ потребовал «оставить в покое» его ноутбук, после чего раздается звук падающего предмета. Но Кэрри уверяет, что она резко убрала с испачканного вином дивана все предметы, включая и портативный компьютер.

Эта ссора еще длилась какое-то время, когда в процессе общения на высоких тонах претендента на пост лидера тори и его девушки в их квартиру внезапно нагрянула полиция. Впрочем, стражи порядка сразу же поняли, что никакого повода для ее вызова не было, и быстро покинули домашний очаг вероятного будущего премьера с шутливыми советами о том, как лучше выводить с мебельной ткани следы от пролитого вина.

Вызов полиции

Однако не меньший интерес во всей этой истории, которую Джонсон и его подруга считают подстроенной и политически мотивированной, вызывают действия их соседей Тома Пенна и его жены Ив Ли. Последние проживают этажом ниже, прямо под квартирой Кэрри, и являются левыми активистами и большими противниками Brexit, агитационную кампанию в пользу которого ранее возглавлял Джонсон.

Том уверяет, что когда он услышал звуки скандала с криками и громкими звуками от каких-то ударов, то поначалу подумал, что они доносятся с улицы. Когда же стало ясно, что источником шума являются его соседи, он, якобы опасаясь за их здоровье, включил на своем телефоне кнопку звукозаписи, а затем, когда шум уже стих, вместе с женой поднялся наверх и трижды постучал в дверь квартиры Саймондс. Когда же ему никто не ответил, он вернулся к себе, и они с Ив решили, что следует вызвать полицию. Вызов был анонимным, то есть полицейским Пенн себя представлять не стал.

Несмотря на то, что прибывшие на место уже через пять минут блюстители порядка очень быстро покинули квартиру Саймондс, а затем, предполагая, что их вызвали именно Пенн и Ли, сообщили им перед уходом, что повода для беспокойства по поводу их соседей нет, Том все равно передал файл с интершумом скандала, записанный на его телефон, в поддерживающую левые силы газету Guardian, которая и сообщила об этой истории на всю страну. Пенн дал понять, что никакого нарушения частной жизни не совершал, поскольку запись производил из своей квартиры. Он также добавил, что посчитал произошедшие с кандидатом в премьеры события заслуживающими внимания британской общественности. «Я полагаю, что для того, кто, вероятно, станет премьер-министром, было бы разумным отвечать за все свои слова, действия и стиль поведения», — пояснил Пенн свои действия.

Недоброжелатели

Британская пресса между тем информирует, что подавляющее большинство жителей лондонского района Камберуэлл, где проживают Джонсон и Саймондс, является сторонниками оппозиционной Лейбористской партии. В субботу квартал вокруг их дома был увешан наглядной агитацией против Джонсона, и одна из таких листовок даже была наклеена на личную машину фаворита премьерской гонки.

В этих условиях, как сообщают СМИ, и Саймондс, и Джонсон больше не собираются возвращаться к себе в квартиру, поскольку осознают, что не будут себя чувствовать свободными в условиях столь близкого присутствия глаз и ушей своих недоброжелателей, которые будут следить за каждым их словом и движением.

Тем временем газета Sunday Times сообщила со ссылкой на союзников Ханта в правительстве, что Джонсон превратился в угрозу для безопасности Великобритании, так как с учетом неустроенности своей личной жизни он может стать объектом шантажа со стороны зарубежных держав. Правда, министр внешней торговли Лиам Фокс дал понять, что это не так, и что при наличии подобных подозрений премьер-министр Тереза Мэй никогда бы не назначила Джонсона на пост министра иностранных дел, который курирует работу службы британской внешней разведки MI-6.