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Убийство главы генштаба и попытка переворота в Эфиопии: что там происходит

24.06.2019 06:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен был убит собственным телохранителем в ходе подавления мятежа в штате Амхара. Об этом сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время своего выступления по национальному телевидению.


Генерал Сеаре Меконнен был убит собственным телохранителем. Фото: скриншот видео ETHIOPIAN TV

В ходе попытки пресечь переворот погиб еще один высокопоставленный военный чиновник, а также глава администрации штата Амхара и его советник.

По словам премьер-министра, властям удалось пресечь переворот.

Госдепартамент США распорядился, чтобы сотрудники американской дипмиссии в Аддис-Абебе не покидали территорию посольства. Ранее сообщалось о том, что в столице Эфиопии слышна стрельба.

Беспорядки на севере Эфиопии вспыхивают в течение последних нескольких лет. Они связаны с обострением конфликта между двумя крупными этническими группами — амхара и гумуз.

Абий Ахмед, который был избран премьер-министром страны в прошлом году, начал свою работу на посту главы правительства с того, что освободил из тюрем политических заключенных. Также он отменил запрет на создание новых политических партий и разрешил судебное преследование чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека.


Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время своего выступления по национальному телевидению. Скриншот видео

Что известно о попытке переворота и гибели военных?

Генерал Сеаре Меконнен был убит вместе с генералом Гизе Абера — их застрелил телохранитель Меконнена, который сейчас находится под стражей, сообщил премьер-министр страны.

Ранее в ходе попытки остановить переворот был убит глава правительства Амхары Амбахья Меконнен и его советник, а прокурор штата Мигбару Кебеде получил серьезное ранение.

Исполняющим обязанности главы региона назначен Лейк Айалью.

Власти Эфиопии обвиняют в попытке организации переворота начальника службы безопасности штата Амхара Асамину Циге. Где находится предполагаемый организатор переворота и был ли он задержан, не сообщается.

«Попытка переворота в штате Амхара противоречит конституции страны и рассчитана на то, чтобы положить конец миру, который с большим трудом был достигнут в этом регионе», — заявили власти Эфиопии.

«Эта незаконная попытка [переворота] должна быть осуждена всеми жителями Эфиопии, и у федеральных властей есть все средства, чтобы дать отпор этой вооруженной группе», — говорится в заявлении правительства страны.

Жители регионального центра штата Амхара — города Бахр-Дар — говорят, что в городе слышна стрельба.

Почему так важно, что происходит в Амхаре?

Штат Амхара — второй по численности населения регион в стране. Этот регион — родина народности амхара, второго по численности народа в Эфиопии. У народности амхара есть свой язык — амхарский, который является государственным в Эфиопии. Большинство представителей этой народности — христиане-миафизиты, хотя среди них есть и иудеи, и мусульмане.

Конфликт между амхарцами и представителями небольшой народности гумуз привел к гибели десятков человек за последний месяц. Главный спор между двумя народностями — по поводу земли.

Общины этих этнических групп не могут поделить земли на севере Эфиопии. Затяжной этнический конфликт между народностями амхара и гумуз привел к массовому оттоку населения из этого региона. Свои дома покинули около миллиона жителей штатов Амхара и Бенишангул-Гумуз.

В мае во время очередных этнических столкновений между амхара и гумуз погибли десятки человек.

Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться действующему премьер-министру, это беспорядки в армии и разногласия среди военных.

По словам премьер-министра, в октябре тысячи солдат пришли к его резиденции с требованием повышения жалования. Как утверждает Абий Ахмед, на самом деле они хотели убить его.

В июне прошлого года во время беспорядков в премьера бросили гранату. В результате два человека погибли и еще 100 получили ранения, Абий Ахмед не пострадал.

Кто организовал попытку переворота?

Предполагаемый организатор попытки переворота — Асамниу Циге — был в числе высокопоставленных военных, освобожденных из заключения в начале прошлого года, когда предыдущее правительство под давлением общественности было вынуждено освободить ряд политических заключенных.

Известно, что генерал Асамниу Циге был в заключении девять лет — его также подозревали в вынашивании плана переворота в стране.

 
 
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В эфиопском штате Амхара произошла попытка переворота, несколько человек погибли. Переворот удалось пресечь.
 
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