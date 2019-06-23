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Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии перестала показывать фильмы на русском
24.06.2019 07:33 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в знак солидарности с участниками акций протеста.
Кинотеатры в Тбилиси с начала акций протеста перестали показывать фильмы на русском языке. Об этом в воскресенье, 23 июня, заявила Ассоциация кинотеатров Тбилиси. Фильмы теперь можно посмотреть на грузинском и английском языках.
Ранее стало известно, что грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы фильмов на русском языке. Такое решение компания приняла в знак солидарности с участниками акций протеста, сообщает
В Грузии с 20 июня
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Грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в знак солидарности с участниками акций протеста.
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