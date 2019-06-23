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В Грузии от службы отстранили 10 разгонявших митинги полицейских
24.06.2019 16:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Десять грузинских полицейских, которые участвовали в разгоне акций протеста у здания парламента в Тбилиси, отстранены от службы,
Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование действий полицейских, которые участвовали в
В МВД отметили, что демонстрации носили мирный характер, пока участники акций не попытались «штурмовать здание парламента и напали на полицию». Полиция «была вынуждена использовать специальные средства».
«На данном этапе расследования 10 сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены», — сообщили в ведомстве. Кроме того, признаки совершения уголовного правонарушения выявлены в действия двоих полицейских.
В Генпрокуратуре
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Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование действий полицейских, которые участвовали в разгоне демонстрантов 20−21 июня этого года.
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