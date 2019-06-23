В Грузии от службы отстранили 10 разгонявших митинги полицейских

Источник материала: Tut.by

Десять грузинских полицейских, которые участвовали в разгоне акций протеста у здания парламента в Тбилиси, отстранены от службы, сообщили в МВД страны.



Во время разгона акции протеста у здания парламента Грузии, Тбилиси, 20 июня 2019 года. Фото: Reuters

Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование действий полицейских, которые участвовали в разгоне демонстрантов 20−21 июня этого года. Тогда, напомним, против митингующих силовики применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Медики сообщали о 240 пострадавших , у многих были травмы глаз из-за попадания резиновых пуль.Причиной акции назвали выступление российского депутата с места спикера парламента Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов.

В МВД отметили, что демонстрации носили мирный характер, пока участники акций не попытались «штурмовать здание парламента и напали на полицию». Полиция «была вынуждена использовать специальные средства».

«На данном этапе расследования 10 сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены», — сообщили в ведомстве. Кроме того, признаки совершения уголовного правонарушения выявлены в действия двоих полицейских.

В Генпрокуратуре сообщили , что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 333 УК Грузии из-за возможного превышения полицейскими полномочий при применении физической силы и спецсредств. По этой статье может грозить до восьми лет лишения свободы.