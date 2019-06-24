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Премьер Грузии назвал республику безопасной для российских туристов
25.06.2019 00:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грузия является безопасной страной для туристов из разных стран мира, включая Россию. Об этом в интервью телекомпании «Имеди»
«Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы», — сказал он (цитата по
Бахтадзе отметил, что грузинская территория является безопасной для российских туристов, а также для любого человека, приезжающего в эту страну.
Премьер сообщил, что Тбилиси собирается обсудить решение российских властей
Протесты начались в Тбилиси 20 июня после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, являющийся президентом Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в рамках заседания МАП занял кресло спикера парламента Грузии. Демонстранты требовали, чтобы российские делегаты покинули страну. Еще одним требованием протестующих стала отставка спикера парламента Грузии, главы МВД и Службы Госбезопасности.
В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля этого года российским авиакомпаниям запрещено совершать перевозки пассажиров из России в Грузию.
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Бахтадзе отметил, что грузинская территория является безопасной для российских туристов, а также для любого человека, приезжающего в эту страну.
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