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Премьер Грузии назвал республику безопасной для российских туристов

25.06.2019 00:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузия является безопасной страной для туристов из разных стран мира, включая Россию. Об этом в интервью телекомпании «Имеди» заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Бахтадзе отметил, что грузинская территория является безопасной для российских туристов, а также для любого человека, приезжающего в эту страну.

Премьер сообщил, что Тбилиси собирается обсудить решение российских властей приостановить авиасообщение между странами. По его словам, это произойдет в рамках разговора специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным в Праге.

Протесты начались в Тбилиси 20 июня после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, являющийся президентом Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в рамках заседания МАП занял кресло спикера парламента Грузии. Демонстранты требовали, чтобы российские делегаты покинули страну. Еще одним требованием протестующих стала отставка спикера парламента Грузии, главы МВД и Службы Госбезопасности.

В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля этого года российским авиакомпаниям запрещено совершать перевозки пассажиров из России в Грузию.

 
 
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Бахтадзе отметил, что грузинская территория является безопасной для российских туристов, а также для любого человека, приезжающего в эту страну.
 
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