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Ледники Эльбруса стали таять втрое быстрее

25.06.2019 05:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объем ледников Эльбруса с 1997 по 2017 год уменьшился на 1,5 куб. км, то есть темпы сокращения массы ледников Эльбруса возросли в три раза по сравнению с 1957—1997 годами. Об этом сообщает пресс-служба Института географии РАН.


Фото: wikipedia

«Ледниковая система Эльбруса реагирует на современные климатические изменения. Признаки сокращения ледяного покрова на кавказском вулкане можно заметить даже невооруженным глазом», — отмечает заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.

Как установили ученые, при относительно малом изменении площади ледников (-11%) их объем уменьшился на 1,5 куб. км, что составляет 23% от общей величины. Сокращение массы прослеживается на всех ледниках Эльбруса ниже отметки 4,5 тыс. м (скалы Пастухова).

«Понижение поверхности достигает 80 м на языках отдельных ледников при среднем значении 12 м. Небольшие низкорасположенные ледники теряют массу наиболее интенсивно. Ледник Ирикчат потерял за 20 лет 47% объема и может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия», — считают исследователи.

При этом Эльбрус является крупнейшим ледниковым кластером. Объем ледников составляет 10% от всего льда на Кавказе (около 5 куб. км).

«Темпы сокращения массы ледников Эльбруса возросли в три раза по сравнению с предыдущим периодом 1957−1997 годов. Такое усиление деградации ледников происходит из-за повышения летней температуры воздуха (0,5−0,7 градуса за 30 лет), а также за счет увеличения поступающей коротковолновой (солнечной) радиации», — заключили в институте.

 
 
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Объем ледников Эльбруса с 1997 по 2017 год уменьшился на 1,5 куб. км, то есть темпы сокращения массы ледников Эльбруса возросли в три раза по сравнению с 1957-1997 годами.
 
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