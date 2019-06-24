«Больно стало потом». Истории пострадавших от резиновых пуль в Тбилиси

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура Грузии расследует действия полицейских при разгоне протестов у парламента 20 июня. Из сотен пострадавших многие получили серьезные ранения резиновыми пулями. Русская служба Би-би-си поговорила с пострадавшими и правозащитниками, которые оценили происходившее.

Толпа попыталась взять штурмом здание парламента в Тбилиси после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Межпарламентской ассамблее Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

При разгоне протестов пострадали более 200 человек, 19 остаются в больницах до сих пор.