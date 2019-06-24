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«Больно стало потом». Истории пострадавших от резиновых пуль в Тбилиси
25.06.2019 07:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура Грузии расследует действия полицейских при разгоне протестов у парламента 20 июня. Из сотен пострадавших многие получили серьезные ранения резиновыми пулями. Русская служба Би-би-си поговорила с пострадавшими и правозащитниками, которые оценили происходившее.
Толпа попыталась взять штурмом здание парламента в Тбилиси после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Межпарламентской ассамблее Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
При разгоне протестов
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Из сотен пострадавших многие получили серьезные ранения резиновыми пулями. Русская служба Би-би-си поговорила с пострадавшими и правозащитниками, которые оценили...
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