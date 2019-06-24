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Китай отказывается покупать загрязненную хлоридами нефть из России

25.06.2019 08:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китай отказывается покупать российскую нефть, загрязненную из-за попадания хлоридов в нефтепровод «Дружба». Китайские таможенные органы запрещают покупателям приобретать нефть, если содержание хлоридов превышает российский стандарт, утверждают пять собеседников агентства Reuters, знакомые с положением дел, во вторник, 25 июня.

В некоторых партиях этот показатель был в 10 — 20 раз выше допустимого, пишет агентство. В результате крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, был вынужден отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию. Аналогичным образом поступил и международный трейдер Glencore. По информации Reuters, свыше одного миллиона тонн нефти общей стоимостью 500 млн долларов до сих пор не нашли покупателей.

Китайские власти и нефтетрейдеры отказались комментировать ситуацию, а российские власти не ответили на запрос, подчеркивает агентство.

Перебои в экспорте российской нефти по «Дружбе»

Нефтепровод «Дружба» проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по «Дружбе» из-за загрязнения нефти. В ней было обнаружено высокое содержание хлоридов. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.

В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро. Белорусская сторона намерена полностью завершить откачку загрязненной нефти по трубопроводу обратно в Россию к середине августа.

 
 
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Таможенные органы КНР требуют от покупателей отказаться от покупки нефти с повышенным содержанием хлоридов, утверждают собеседники Reuters. Ряд нефтетрейдеров...
 
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