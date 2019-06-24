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Взрывы боеприпасов в военной части в Казахстане: двое погибших, 15 человек в реанимации

25.06.2019 08:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число погибших в результате взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана возросло до двух. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

«К сожалению, есть погибшие — один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — сказа Мамин, говоря о пострадавших в Арыси.

Он отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. «Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны», — добавил глава правительства.

Как сообщил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов, 15 человек находятся в реанимации.

«Всего обратилось за помощью 165 человек. Из них 76 — амбулаторно, 89 госпитализированы. 15 человек находятся в реанимации в Шымкенте и в районных больницах», — рассказал он.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тысяч человек.

 
 
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В понедельник на одном из складов ВС Казахстана близ города Арысь произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов.
 
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