Трамп намерен встретиться с Путиным. Что будут обсуждать?

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты ожидают, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят на полях саммита G20 в Осаке Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.



Саммит G20 в Аргентине, 30 ноября 2018 года. Фото: Reuters

«Президент [Трамп] ожидает встречи с президентом Путиным на G20», — сказал он. «Ожидается, что это будет разговор, который будет сосредоточен в первую очередь на вопросах региональной безопасности, в том числе Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке, они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается», — подчеркнул представитель вашингтонской администрации.

Он уточнил, что полноформатного российско-американского саммита не ожидается. «Это обычное мероприятие, которое происходит в таких случаях, это не официальный саммит», — сказал ведущий брифинга.

При этом он не исключил, что одной из тем обсуждения может также стать ситуация в Венесуэле. «Официальной повестки встречи с президентом Путиным нет, но Венесуэла вполне может быть одной из тем обсуждения», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. Ведущий брифинга отказался называть конкретные даты встречи двух лидеров. «По России тот же самый ответ. Мы все еще работаем над заключительными деталями графика президента [США], поэтому не обнародуем никакие даты», — подчеркнул представитель администрации.

Представитель администрации США также заявил, что Трамп на ожидающейся встрече с Путиным не скажет ничего нового по теме иностранного вмешательства в американские избирательные процессы.

«Что касается сигнала Путину, то, мне кажется, сигнал президента, касающийся [недопустимости] вмешательства в выборы, хорошо известен. И он его повторит», — сказал ведущий брифинга. Ему был задан вопрос, собирается ли Трамп направлять Путину в Осаке какой-то «конкретный сигнал» насчет недопустимости иностранного вмешательства в ход американских выборов.

Саммит лидеров «двадцатки» пройдет в Осаке (Япония) с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20.