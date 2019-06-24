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В эвакуированной из-за взрывов Арыси повреждено до 90% домов, на улицах - неразорвавшиеся снаряды

25.06.2019 17:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казахстанские саперы обнаружили на улицах города Арысь в Туркестанской области свыше 20 снарядов, которые позже будут обезврежены. Об этом сообщил председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер во вторник в эфире телеканала «Хабар 24».

«Саперами обнаружено 24 снаряда и 104 опасных фрагментов снарядов, которые будут на месте подорваны, либо вывезены и обезврежены. В городе 7600 зданий, по предварительным данным где-то 80−90% имеют повреждения различной степени. В основном это выбитые окна, повреждения кровли, но есть и более серьезные повреждения. Комиссия отработает, и ущерб будет подсчитан», — рассказал Беккер.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека — один гражданский, один военнослужащий, 89 были госпитализированы.

Все жители города, порядка 45 тыс. человек, были эвакуированы. В город пропускают только служебные спецмашины и пожарные.

 
 
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Все жители города, порядка 45 тыс. человек, были эвакуированы. В город пропускают только служебные спецмашины и пожарные.
 
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