Украина отозвала посла при Совете Европы

Источник материала: Tut.by

Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.



Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: Reuters

По словам главы МИД Украины, Совет Европы потерял доверие украинцев, потому что превратился в «простого менеджера».

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем так себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — написал Климкин.

Климкин отметил, что вопрос о приостановлении участия Украины в ПАСЕ является временной мерой, потому что нельзя отдавать СЕ «в жертву России и ее друзьям». Украинский министр также выразил недоумение, почему Франция, делегация которой проголосовала за восстановление полномочий РФ в рамках ПАСЕ, так стремится угодить российской стороне, ведь это «аукнется тотальным когнитивным диссонансом всей Европе».

«Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий — это, извините за мой французский, полный моветон. Компромиссы с совестью ничем хорошим не заканчиваются», — резюмировал Климкин.

Россия — ПАСЕ

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 — проголосовали против, 10 — воздержались. После этого участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.

После принятия решения о возвращении российской делегации к работе в ПАСЕ представители Украины заявили о возможности приостановления своего участия в организации.

Позже президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал решение вернуть российской делегации ПАСЕ право участвовать в сессии.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.