ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина отозвала посла при Совете Европы

25.06.2019 18:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.


Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: Reuters

По словам главы МИД Украины, Совет Европы потерял доверие украинцев, потому что превратился в «простого менеджера».

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем так себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — написал Климкин.

Климкин отметил, что вопрос о приостановлении участия Украины в ПАСЕ является временной мерой, потому что нельзя отдавать СЕ «в жертву России и ее друзьям». Украинский министр также выразил недоумение, почему Франция, делегация которой проголосовала за восстановление полномочий РФ в рамках ПАСЕ, так стремится угодить российской стороне, ведь это «аукнется тотальным когнитивным диссонансом всей Европе».

«Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий — это, извините за мой французский, полный моветон. Компромиссы с совестью ничем хорошим не заканчиваются», — резюмировал Климкин.

Россия — ПАСЕ

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 — проголосовали против, 10 — воздержались. После этого участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.

После принятия решения о возвращении российской делегации к работе в ПАСЕ представители Украины заявили о возможности приостановления своего участия в организации.

Позже президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал решение вернуть российской делегации ПАСЕ право участвовать в сессии.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы МИД Украины, Совет Европы потерял доверие украинцев, потому что превратился в «простого менеджера».
 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ узнали, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц на посту президента Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика