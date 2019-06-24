|
Украина отозвала посла при Совете Европы
25.06.2019 18:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Об этом на своей странице в
По словам главы МИД Украины, Совет Европы потерял доверие украинцев, потому что превратился в «простого менеджера».
«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем так себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — написал Климкин.
Климкин отметил, что вопрос о приостановлении участия Украины в ПАСЕ является временной мерой, потому что нельзя отдавать СЕ «в жертву России и ее друзьям». Украинский министр также выразил недоумение, почему Франция, делегация которой проголосовала за восстановление полномочий РФ в рамках ПАСЕ, так стремится угодить российской стороне, ведь это «аукнется тотальным когнитивным диссонансом всей Европе».
«Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий — это, извините за мой французский, полный моветон. Компромиссы с совестью ничем хорошим не заканчиваются», — резюмировал Климкин.
Россия — ПАСЕ
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 — проголосовали против, 10 — воздержались. После этого участники летней сессии ПАСЕ
После принятия решения о возвращении российской делегации к работе в ПАСЕ представители Украины заявили о возможности приостановления своего участия в организации.
Позже президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал решение вернуть российской делегации ПАСЕ право участвовать в сессии.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы МИД Украины, Совет Европы потерял доверие украинцев, потому что превратился в «простого менеджера».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)