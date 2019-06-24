Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Источник материала: Tut.by

Официальный курс национальной валюты Грузии достиг рекордного минимума. Во вторник Нацбанк Грузии установил его на уровне 2,8333 лари за доллар. За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году, пишет РБК .



Фото: Reuters





В обменных пунктах коммерческих банков доллар стоит еще дороже. Так, например, в TBC Bank доллары продают по 2,875 лари, а в Банке Грузии — по 2,871 лари.



Падение курса лари произошло на фоне ухудшения отношений с Россией . 21 июня президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Позднее Минтранс сообщил, что с того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.



Ущерб, который экономика Грузии понесет от потери российских туристов, оценивают по-разному. По словам основателя Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили, в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановки потока российских туристов потери могут достичь $750 млн.



Однако глава Министерства экономики Грузии Натия Турнава уверена, что падение курса лари не связано с запретом Россией авиасообщения. «Ничто не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», — заявила Турнава журналистам во вторник.



Она также назвала новым вызовом для бизнеса заявление Роспотребнадзора об усилении контроля за поставками в Россию грузинской алкогольной продукции, качество которой, по оценке российского ведомства, заметно снизилось.



«Давайте не будем спешить с оценками. Разумеется, это вызов, в том числе для бизнеса. Россия — объемный рынок, однако я не хочу торопиться в этом направлении. Не будем спешить, чтобы не навредить поспешностью интересам нашего бизнеса», — сказала Турнава.