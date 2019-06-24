НАТО: У России есть время до августа, прежде чем мы начнем отвечать

Источник материала: Tut.by

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что у России есть время до августа, чтобы уничтожить свои крылатые ракеты 9M729, нарушающие условия международного договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Фото: Reuters

В противном случае, предупредил Столтенберг, НАТО примет ответные меры. В российской Госдуме назвали заявление Столтенберга смехотворным.

Подписанный в 1987 году договор ДРСМД может утратить силу 2 августа.

НАТО надеется, что Россия сделает ответственный выбор, но не видит признаков того, что Кремль готов выполнить требования Североатлантического альянса и уничтожить ракеты, заявил генсек НАТО.

«Россия продолжает разработку новой ракеты. На то, чтобы спасти договор (ДРСМД), остается пять недель», — добавил он.

Если этого не произойдет, НАТО предпримет ответные меры. В среду и в четверг главы министерств обороны стран альянса обсудят, какой будет эта реакция. По словам Столтенберга, альянс не планирует размещать в Европе новые ракеты наземного базирования.

«Наш ответ будет выверенным, скоординированным и оборонительным. Мы не будем повторять того, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но так как Россия размещает новые ракеты, мы должен быть уверены, что наша оборона остается надежной и эффективной», — сказал Столтенберг.

В российском парламенте отреагировали на заявление Столтенберга со скепсисом.

«Если говорить о словах Столтенберга, то они просто вызывают смех сквозь слезы. Потому что имеется в виду, что одна сторона — наша — должна выполнять договор, а США и НАТО — не должны. Они что, извините за выражение, дураков нашли — иначе никак это не назовешь», — заявил зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.

Глава комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов в беседе с РИА Новости назвал Столтенберга безответственным болтуном.

Судьба договора

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в декабре 1987 года. Его называли началом конца холодной войны.

Документ запрещает обеим странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000−5500 км) и малой (500−1000 км) дальности.

Другие ядерные державы — в том числе Китай — не подписывали РСМД.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении положений документа из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность которой, по утверждению американской стороны, не соответствует условиям договора.Союзники США по НАТО также сочли, что Россия нарушает договор.

Российская сторона, в свою очередь, обвиняет США в размещении пусковых установок для систем ПВО в Румынии, которые могут оснащаться в том числе крылатыми ракетами средней дальности.

Речь идет о комплексе Aegis Ashore, который заступил на боевое дежурство на военной базе Девеселу в Румынии.