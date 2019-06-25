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В Тбилиси шестой день подряд проходит акция протеста у здания парламента
25.06.2019 23:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит очередная, шестая по счету протестная акция, проспект Шота Руставели снова перекрыт, сообщает издание
Как и в прошлые дни, на акции 25 июня собралось несколько тысяч человек. Главное требование митингующих — отставка министра внутренних дел Георгия Гахария за превышение полномочий полицией в ходе разгона акции в ночь на 21 июня. Кроме того, протестующие требуют освобождения всех задержанных на митинге в первую ночь.
21 июня президент России Владимир Путин своим указом
Эти меры были введены из-за
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Как и в прошлые дни, на акции 25 июня собралось несколько тысяч человек. Главное требование митингующих - отставка главы МВД Георгия Гахария за превышение...
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