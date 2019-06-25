В Тбилиси шестой день подряд проходит акция протеста у здания парламента

Источник материала: Tut.by

У здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит очередная, шестая по счету протестная акция, проспект Шота Руставели снова перекрыт, сообщает издание «Новости-Грузия» .



Организаторы митингов раздают участникам белые шарики для того, чтобы подчеркнуть, что их протесты мирные. Фото: Aleko Machaladze ‎/ Facebook

Как и в прошлые дни, на акции 25 июня собралось несколько тысяч человек. Главное требование митингующих — отставка министра внутренних дел Георгия Гахария за превышение полномочий полицией в ходе разгона акции в ночь на 21 июня. Кроме того, протестующие требуют освобождения всех задержанных на митинге в первую ночь.

21 июня президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Позднее Минтранс сообщил, что с того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.

Эти меры были введены из-за протестов , начавшихся в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. В ночь на 21 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и пытались ворваться в парламент. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, задержаны были 305 человек.