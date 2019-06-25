Война слов. Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп и иранский президент Хассан Роухани обмениваются резкими заявлениями и прямыми оскорблениями. После того как Роухани заявил, что Белый дом поражен «умственной отсталостью», Трамп опубликовал в твиттере тираду с угрозой применить против Ирана «ошеломляющую силу».



Фото: Flickr / The White House

«На любую атаку против американской цели США ответят с ошеломляющей силой. В некоторых областях это будет полное уничтожение», — написал Дональд Трамп в твиттере во вторник.

Американский президент обвинил иранских лидеров в агрессивной политике и сказал, что они не осознают сегодняшних реалий.

«Иран не понимает доброты и сострадания. Никогда не понимал. Они, к сожалению, понимают силу, а у США самая мощная армия в мире», — добавил Трамп, назвав заявление Тегерана невежественным и оскорбительным.

Серия твитов Трампа была ответом на заявление президента Ирана Хассана Роухани, сделанное им во вторник по национальному телевидению.

Роухани резко раскритиковал решение Вашингтона ввести личные санкции против религиозного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Действия Белого дома демонстрируют умственную отсталость», — сказал иранский президент.

Тегеран предупредил, что введение новых санкций закрывает дорогу к дипломатическому разрешению конфликта.

«Администрация Трампа уничтожает все принятые международные механизмы, позволяющие сохранить мир и безопасность в мире», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Ранее Трамп уже грозил полным уничтожением Северной Корее, если она не откажется от ядерных испытаний. В 2017 году северокорейские СМИ цитировали Ким Чен Ына, назвавшего Трампа выжившим из ума стариком.

Обмен оскорблениями в итоге не помешал лидерам США и КНДР сесть за стол переговоров.

В случае с Ираном пока не видно признаков готовности Тегерана начать переговоры с Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил тем временем, что Иран мог бы «войти в открытую дверь» и сесть за стол переговоров с Вашингтоном.

Болтон предупредил при этом, что все возможные варианты ответа рассматриваются в случае, если Тегеран выполнит свою угрозу превысить лимиты на производство обогащенного урана, заложенные в договор 2015 года.

Санкции против Ирана

Накануне Трамп заявил о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, в том числе против личной канцелярии духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Иранские власти утверждают, что персональные санкции против Хаменеи бессмысленны, потому что у него нет какого-либо личного состояния.

Однако госсекретарь США Майк Помпео ранее оценил состояние Хаменеи в 95 млрд долларов, которые хранятся в его личном фонде.

Из этих средств, по сведениям Вашингтона, финансируется в том числе и деятельность иранских Стражей исламской революции, силового ведомства Ирана.

Министерство финансов США заявило, что под санкции также попадают восемь командующих Стражей.

Указ Трампа лишает иранские власти доступа к финансовым ресурсам, а также позволяет персональные санкции против лиц, назначенных на определенные должности Верховным лидером и его канцелярией.

Указ направлен также и против иностранных финансовых компаний, которые имеют дело с иранским режимом и попавшими под санкции лицами.

Министр финансов Мнучин сообщил, что к концу недели под санкции попадет и министр иностранных дел Ирана.

Администрация Трампа хочет заставить Тегеран начать новые переговоры об иранской ядерной и ракетной программе и добиться гарантий того, что Иран в будущем не получит ядерное оружие.

Иранские власти утверждают, что у них нет намерения разрабатывать ядерное оружие.

«Непредставимый сценарий»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что не представляет себе сценария, при котором Британия вступила бы в войну с Ираном на стороне США.

По словам Ханта, он серьезно озабочен развитием ситуации на Ближнем Востоке и риском случайного начала войны из-за продолжающейся эскалации дипломатического конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

«США — наш ближайший союзник, мы постоянно общаемся с ними, мы внимательно рассматриваем все их просьбы, но я не могу представить себе ситуацию, в которой они просят нас, а мы соглашаемся на какие-либо военные действия», — заявил Джереми Хант, отвечая в парламенте на вопрос о том, нет ли риска того, что Британия окажется вовлеченной в войну между США и Ираном.