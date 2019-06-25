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В ООН предупредили о риске «климатического апартеида»

26.06.2019 00:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за изменения климата в ближайшие 11 лет могут обеднеть более 120 млн человек — они столкнутся с нехваткой продовольствия, проблемами со здоровьем или потерей дохода. Богатые от проблем смогут откупиться.


Фото: Reuters

Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон. Даже при маловероятном сценарии, при котором к 2100 году температура на планете повысится на 1,5°C, населения во многих регионах планеты столкнется с проблемами с едой, потерей доходов и ухудшением здоровья, считает он.

«Многим придется выбирать между голодом и миграцией», — подчеркнул Олстон.

Наибольший ущерб потерпят бедные регионы планеты. Кроме того, уже к 2030 году из-за климатических перемен за чертой бедности могут оказаться более 120 млн человек — сверх тех, кто не обладает достаточным доходом сегодня, считает спецдокладчик.

«Люди, живущие в бедности, ответственны лишь за небольшую долю выбросов, но основное бремя из-за изменения климата ляжет на них. У них также минимальные возможности защитить себя. Мы рискуем столкнуться с «климатическим апартеидом», при котором богатые люди могут заплатить, чтобы избежать перегрева, голода и конфликта, а остальной мир окажется предоставленным собственным страданиям», — говорит эксперт.

По оценке маркетингового агентства Blueclaw, изменение климата — одна из основных возможных причин гибели человечества. Через 2 тыс. лет температура на планете может подняться на 44 градуса (при условии, что темп ее повышения сохранится на текущем уровне). Это приведет к подъему уровня мирового океана, и суша окажется затоплена.

 
 
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Из-за изменения климата в ближайшие 11 лет могут обеднеть более 120 млн человек - они столкнутся с нехваткой продовольствия, проблемами со здоровьем или потерей...
 
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