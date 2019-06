Помощница Мелании Трамп стала пресс-секретарем Белого дома

Источник материала: Tut.by

Стефани Гришем, помощница первой леди США, сменит недавно объявившую об уходе Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома. Она станет третьим пресс-секретарем администрации Дональда Трампа.

О назначении Гришем на должность пресс-секретаря и директора по связям с общественностью Белого дома написала в «Твиттере» сама первая леди.

Должность директора по связям с общественностью оставалась вакантной после ухода Билла Шайна в марте этого года.

«Я не могу назвать человека, который мог бы лучше послужить нашей стране и администрации», — написала Мелания Трамп.

Первой рабочей поездкой Гришем в новой роли будет сопровождение Трампа в Японию и Корею. Визит планируется на этой неделе.

Трамп в разговоре с репортерами во вторник сказал, что Гришем была рядом с ним с самого начала. Гришем работает с семьей Трампов с 2015 года.

«Очень многие хотели эту работу. Я спросил людей, кто им нравится, многие назвали Стефани. Она уже здесь работает и всех знает, а кроме того, действительно очень хорошо ладит с прессой», — сказал Трамп.