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Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
26.06.2019 06:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет
Таким образом, иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций был частично удовлетворен. Суд еще не опубликовал мотивировочную часть решения, а потому неизвестно, чем руководствовался судья в данном вопросе, пояснил адвокат.
Биловчук отметил, что решение суда еще не вступило в силу и он намерен его обжаловать. Выступающий против возвращения проспектам советских названий депутат Киевсовета из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что в случае необходимости дело направят в Верховный суд.
Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года, а в июле 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича.
В 2015 году власти Украины ввели закон о декоммунизации, в рамках которого были демонтированы более 2 тыс. памятников, переименованы 32 города, 955 населенных пунктов и 52 тыс. улиц, носивших имена советских государственных деятелей. 19 мая 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен.
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Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года, а в июле 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича.
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