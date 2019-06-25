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Партию Саакашвили пустили на выборы в Раду

26.06.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Административный суд Киева отменил отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины зарегистрировать кандидатов от партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким образом, они смогут участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.


Фото: Reuters

«Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы» — написал политик на своей странице в соцсети Facebook вечером во вторник, 25 июня.

За два дня до этого ЦИК отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации. В комиссии пояснили, что внеочередной партийный съезд «Руха новых сил», на котором был утвержден список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава» партии.

21 июня киевский суд признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

К вечеру 25 июня ЦИК зарегистрировал всех кандидатов от партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского как по партийному списку, так и по одномандатным округам. Всего на внеочередные выборы в украинский парламент зарегистрирован 841 кандидат в народные депутаты в одномандатных округах и 339 кандидатов по спискам политических партий, говорится в сообщении комиссии.

 
 
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«Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы» - написал политик на своей странице в соцсети Facebook вечером во вторник, 25 июня.
 
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