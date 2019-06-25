Извержение вулкана погубило все живое на курильском острове Райкоке

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Флора и фауна курильского острова Райкоке погибла после мощного извержения одноименного вулкана, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марину Чибисову.



Извержение вулкана Райкоке на одноименном острове. 21-22 июня. Фото: NASA

«Пирокластическими потоками и пеплопадами уничтожена флора и фауна острова, которая восстановилась после последнего извержения Райкоке в 1924 году», — сказала Марина Чибисова.

Население на острове Райкоке отсутствует.

Вулкан Райкоке начал извергаться в конце прошлой недели. Извержение продолжалось более 12 часов, пепел поднимался на высоту от 10 до 13 километров, что стало помехой для авиаперелетов. Маршруты некоторых авиарейсов пришлось изменить.

Сейчас на вулкане наблюдаются лишь слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла.

По мнению директора Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексея Озерова, возможны извержения вулканов, расположенных на других островах Курильской гряды.