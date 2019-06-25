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Крушение «Боинга» MH17 над Донбассом: Malaysia Airlines заплатила родным пяти жертв

26.06.2019 16:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.


Фото: Reuters

Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины из пусковой установки «Бук» российского производства. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Соглашение о компенсации было достигнуто с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд. На днях должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.

Сумма сделки не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.

В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над «международно признанной зоной конфликта» и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (Malaysian Airlines имеет американские адреса).

Истцы указывают, что от полетов над этой зоной отказался целый ряд иностранных авиакомпаний, таких как British Airways, Qantas, Cathay Pacific, China Airlines, Asiana, Korean Airlines и Pakistan International Airlines.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение самолета «Боинг».

Названы подозреваемые

Вскоре после крушения была создана возглавляемая Нидерландами международная следственная группа (JIT), которая все эти годы изучала обстоятельства гибели лайнера. К расследованию также подключилась международная независимая расследовательская группа Bellingcat.

На прошлой неделе JIT назвала имена четырех подозреваемых по этому делу. Среди них — трое граждан России и один гражданин Украины.

По мнению расследователей, к крушению «Боинга» могут быть причастны Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России — позывной «Хмурый»; Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России — позывной «Гюрза»; Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР — позывной «Крот»; Игорь Стрелков (Гиркин), министр обороны самопровозглашенной ДНР.

В минувшую среду на пресс-конференции в голландском Ньювегейне участники JIT рассказали о ходе расследования и продемонстрировали ранее неизвестные записи телефонных разговоров, свидетельствующие о связи России с катастрофой.

 
 
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Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.
 
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