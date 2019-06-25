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ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме. Делегация Украины покидает ассамблею

26.06.2019 19:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15.

Как ранее сообщил журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс, согласно документу «Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений».

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции.

Делегация Украины в ПАСЕ заявила, что покидает ассамблею после решения о подтверждении полномочий делегации РФ.

 
 
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Россия остается в ассамблее как полноценный участник, без всяких ограничений.
 
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