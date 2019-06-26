НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах

Источник материала: Tut.by

В Брюсселе завершился первый день заседания глав оборонных ведомств стран — членов альянса. Одной из тем была выработка мер на случай прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).



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«НАТО продолжает призывать Россию вернуться к полному и поддающемуся проверке исполнению ДРСМД», — сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания. «Но мы также должны подготовиться к ситуации без ДРСМД, и сегодня министры обороны стран альянса договорились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению [договора]», — продолжил он.

По словам генсека альянса, страны решили, что НАТО будет придерживаться «взвешенного и оборонительного подхода». Намерений размещать в Европе новые ядерные ракеты у НАТО нет, заверил Столтенберг. «Мы не будем отвечать зеркально», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, НАТО решило гарантировать «эффективность и надежность своих систем ядерного сдерживания». Для этого участники заседания договорились о потенциальных мерах, среди которых программа учений, разведка, развитие воздушной и противоракетной обороны, а также использование возможностей в сфере обычных вооружений.

В настоящее время выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности приостановлено обеими сторонами — и Россией, и США. Обе страны объявили об этом в начале февраля, после того как обменялись взаимными обвинениями в неисполнении его положений. Первыми о приостановке выполнения договора со своей стороны объявили Штаты, Москва ответила зеркально. Президент США Дональд Трамп говорил, что, если через полгода Россия не вернется к исполнению положений договора, Вашингтон окончательно из него выйдет. Москва считает, что США уже давно запланировали выйти из ДРСМД.