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НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах

26.06.2019 23:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брюсселе завершился первый день заседания глав оборонных ведомств стран — членов альянса. Одной из тем была выработка мер на случай прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).


Фото: Reuters

«НАТО продолжает призывать Россию вернуться к полному и поддающемуся проверке исполнению ДРСМД», — сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания. «Но мы также должны подготовиться к ситуации без ДРСМД, и сегодня министры обороны стран альянса договорились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению [договора]», — продолжил он.

По словам генсека альянса, страны решили, что НАТО будет придерживаться «взвешенного и оборонительного подхода». Намерений размещать в Европе новые ядерные ракеты у НАТО нет, заверил Столтенберг. «Мы не будем отвечать зеркально», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, НАТО решило гарантировать «эффективность и надежность своих систем ядерного сдерживания». Для этого участники заседания договорились о потенциальных мерах, среди которых программа учений, разведка, развитие воздушной и противоракетной обороны, а также использование возможностей в сфере обычных вооружений.

В настоящее время выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности приостановлено обеими сторонами — и Россией, и США. Обе страны объявили об этом в начале февраля, после того как обменялись взаимными обвинениями в неисполнении его положений. Первыми о приостановке выполнения договора со своей стороны объявили Штаты, Москва ответила зеркально. Президент США Дональд Трамп говорил, что, если через полгода Россия не вернется к исполнению положений договора, Вашингтон окончательно из него выйдет. Москва считает, что США уже давно запланировали выйти из ДРСМД.

 
 
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По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, страны блока решили не отвечать зеркально. Основной подход в ответных действиях будет оборонительный, размещать...
 
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