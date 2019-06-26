В Литве спасатели рассказали, что делать при аварии на БелАЭС, страна закупает 4 млн таблеток с йодом

Источник материала: Tut.by

В Литве обсудили готовность страны к возможной ядерной или радиологической аварии на строящейся Белорусской АЭС. Спасатели рассказали жителям о том, какие действия нужно предпринять в первую очередь, а в Минздраве сообщили, что закупают таблетки с содержанием йода.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Спасатели заявили, что жители, узнав об аварии на АЭС, должны оставаться в помещении, сообщает Delfi . Жителей могут известить о ЧП с помощью сирены, СМС-сообщения или по радио и телевидению.

«Если произойдет какая-то авария и нужно будет известить людей, мы сразу же распространим СМС-сообщение, получив сообщение, следует предпринять три действия: зайти в помещение, оставаться в помещении, ждать информации», — заявил начальник Управления гражданской безопасности Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдгарас Гяда.

Замминистра здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис рассказал, что страна на случай аварии на АЭС закупает препараты йода, сообщает ТАСС .

«Закупаются 4 млн таблеток с содержанием йода, которые предохраняют от радиации щитовидную железу. В первую очередь ими будут обеспечены жители в зоне 30 км от ядерного объекта», — сказал он.

По его словам, препараты закупят в этом году. Потом с населением проведут разъяснительные работы о том, когда необходимо принимать эти таблетки, а также вручат их. Таблетками также намерены обеспечить и жителей других регионов.

Напомним, Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси отмечают , что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.