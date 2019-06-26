|
В Литве спасатели рассказали, что делать при аварии на БелАЭС, страна закупает 4 млн таблеток с йодом
26.06.2019 22:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Литве обсудили готовность страны к возможной ядерной или радиологической аварии на строящейся Белорусской АЭС. Спасатели рассказали жителям о том, какие действия нужно предпринять в первую очередь, а в Минздраве сообщили, что закупают таблетки с содержанием йода.
Спасатели заявили, что жители, узнав об аварии на АЭС, должны оставаться в помещении, сообщает
«Если произойдет какая-то авария и нужно будет известить людей, мы сразу же распространим СМС-сообщение, получив сообщение, следует предпринять три действия: зайти в помещение, оставаться в помещении, ждать информации», — заявил начальник Управления гражданской безопасности Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдгарас Гяда.
Замминистра здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис рассказал, что страна на случай аварии на АЭС закупает препараты йода, сообщает
«Закупаются 4 млн таблеток с содержанием йода, которые предохраняют от радиации щитовидную железу. В первую очередь ими будут обеспечены жители в зоне 30 км от ядерного объекта», — сказал он.
По его словам, препараты закупят в этом году. Потом с населением проведут разъяснительные работы о том, когда необходимо принимать эти таблетки, а также вручат их. Таблетками также намерены обеспечить и жителей других регионов.
Напомним, Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.
В Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве спасатели рассказали, что делать при аварии на БелАЭС, страна закупает 4 млн таблеток с йодом
В Литве обсудили готовность страны к возможной ядерной или радиологической аварии на строящейся Белорусской АЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)