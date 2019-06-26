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В Каракасе заявили о новой попытке госпереворота и убийства Мадуро

27.06.2019 01:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Венесуэлы предотвратили очередную попытку государственного переворота, заявил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.


Николас Мадуро. Фото: Reuters

«У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Telesur.

По словам министра, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы.

Родригес отметил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наемников для того, чтобы убить главу государства.

«Было три боевые группы — группа „Сукре“, группа „Ландер“ и группа „Улисес“. Целью группы „Сукре“ был захват и убийство президента Мадуро», — сказал он. Родригес уточнил, что противники Мадуро наняли для этой цели «израильских, американских и колумбийских террористов».

Помимо главы государства они должны были убить председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу Боливарианской службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса, а также похитить главу МВД Венесуэлы Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес.

 
 
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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес отметил, что заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт, а затем освободить из...
 
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