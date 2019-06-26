Латвия опубликовала заявление семи стран о «неверном сигнале» России в ПАСЕ

Источник материала: Tut.by

Восстановление прав делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы без удовлетворения требований, предъявленных к Москве, противоречит ценностям Совета Европы. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины. Делегаты этих семи стран решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ.



Фото: Reuters

Текст заявления выложил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Восстановление прав России «является неверным сигналом стране, которая прибегала к вооруженной агрессии, отравлению людей, которая не соблюдает права человека в отношении собственных граждан и которая пытается не продвигать, а расшатывать демократию на территории Европы», говорится в заявлении.

Делегаты не смогут ответить своим гражданам, как Совет Европы будет защищать их права, если организация «более заинтересована в защите благополучия агрессора, нежели жертв агрессии и репрессий».

Совет Европы, считают представители семи стран, теряет доверие людей, которых она призвана защищать. В заявлении также указывается, что члены делегаций будут консультироваться с правительствами и парламентами своих страх о дальнейших шагах во время последующих сессий ПАСЕ. Члены делегаций пожелали новому генсеку Совета Европы найти способ решить возникший кризис.

РБК направил запросы пресс-службам Министерств иностранных дел этих семи стран.

Демарш семи стран вызван двумя решениями Парламентской ассамблеи: в ночь на 25 июня российской делегации позволили возобновить работу в организации, а 26 июня парламентарии отклонили поправки, ограничивавшие восстановленные права Москвы. Представители России в среду грозили покинуть ПАСЕ, если бы последняя резолюция была принята.

Ограничения против России — ее, в частности, лишили права голоса — вводились в 2014—2015 годах из-за конфликта в Украине и присоединения Крыма. Москва позднее отказалась участвовать в мероприятиях ПАСЕ, а также перестала платить взносы в Совет Европы.

Кремль назвал восстановление прав российской делегации победой здравого смысла. Без участия россиян полноценная работа организации невозможна, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.