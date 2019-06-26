ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура Парижа сообщила о двух версиях пожара в Нотр-Даме

27.06.2019 05:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) могла стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа, которое приводит Le Figaro.


Фото: Reuters

По итогам двухмесячного предварительного расследования «ничто не может подтвердить версию криминального происхождения» пожара, сказано в заявлении. В нем также сказано, что итоги предварительного расследования пока не позволяют установить точную причину пожара.

В течение двух месяцев следователи опросили сотню свидетелей происшествия и сделали «много выводов». «Некоторые версии привлекли особое внимание следователей, в том числе о неисправности электропроводки или о пожаре, вызванном непотушенной сигаретой», — приводятся в сообщении слова прокурора Парижа Рэми Эйтса. Он добавил, что на данном этапе отдать предпочтение какой-то одной версии пока не представляется возможным.

Прокуратура заявила также, что открыла расследование в отношении неустановленного лица за «непреднамеренный ущерб, причиненный пожаром, ввиду явно преднамеренного нарушения техники безопасности».

Пожар в Нотр-Даме произошел в середине апреля, когда в здании проводились реставрационные работы. Возгорание не удавалось потушить около 12 часов. В ходе пожара обрушился шпиль, сгорела большая часть крыши собора. Основная конструкция собора сохранилась, реликвии также остались целы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парижская прокуратура по итогам предварительного расследования исключила умышленный поджог. По данным ведомства, к пожару привела либо непотушенная сигарета,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Каракасе заявили о новой попытке госпереворота и убийства Мадуро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика