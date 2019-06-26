Прокуратура Парижа сообщила о двух версиях пожара в Нотр-Даме

Источник материала: Tut.by

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) могла стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа, которое приводит Le Figaro .



Фото: Reuters

По итогам двухмесячного предварительного расследования «ничто не может подтвердить версию криминального происхождения» пожара, сказано в заявлении. В нем также сказано, что итоги предварительного расследования пока не позволяют установить точную причину пожара.

В течение двух месяцев следователи опросили сотню свидетелей происшествия и сделали «много выводов». «Некоторые версии привлекли особое внимание следователей, в том числе о неисправности электропроводки или о пожаре, вызванном непотушенной сигаретой», — приводятся в сообщении слова прокурора Парижа Рэми Эйтса. Он добавил, что на данном этапе отдать предпочтение какой-то одной версии пока не представляется возможным.

Прокуратура заявила также, что открыла расследование в отношении неустановленного лица за «непреднамеренный ущерб, причиненный пожаром, ввиду явно преднамеренного нарушения техники безопасности».

Пожар в Нотр-Даме произошел в середине апреля , когда в здании проводились реставрационные работы. Возгорание не удавалось потушить около 12 часов. В ходе пожара обрушился шпиль, сгорела большая часть крыши собора. Основная конструкция собора сохранилась, реликвии также остались целы.