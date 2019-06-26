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Власти США нашли новую проблему в самолете Boeing 737 Max

27.06.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Aмериканская авиастроительная корпорация Boeing должна снизить «потенциальный риск», который был недавно обнаружен Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Запрет на эксплуатацию самолета Boeing 737 Max отменят, когда это будет сочтено безопасным, подчеркивается в заявлении, опубликованном в среду, 26 июня, на сайте FAA.


Фото: Reuters

Речь может идти о новой проблеме в программном обеспечении Boeing 737 MAX, выявленной пилотами FAA во время тестов с использованием тренажера-авиасимулятора, сообщают в тот же день AFP и Reuters со ссылкой на неназванные информированные источники. По этим данным, у пилотов возникали трудности с управлением самолетом после включения системы маневрирования по тангажу (MCAS).

Ранее сообщалось, что причиной крушения двух самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии были недостатки в работе системы MCAS. Теперь корпорация Boeing работает над ее улучшением.

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. В обоих случаях эксперты отмечают нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. В результате крушений погибли 346 человек.

Предварительный отчет по делу о крушении самолета в Эфиопии показал, что пилоты придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу. Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX до окончания расследования.

 
 
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Речь может идти о новой проблеме в программном обеспечении Boeing 737 MAX, выявленной пилотами FAA во время тестов с использованием тренажера-авиасимулятора.
 
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