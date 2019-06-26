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Власти США нашли новую проблему в самолете Boeing 737 Max
27.06.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Aмериканская авиастроительная корпорация Boeing должна снизить «потенциальный риск», который был недавно обнаружен Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Запрет на эксплуатацию самолета Boeing 737 Max отменят, когда это будет сочтено безопасным, подчеркивается в заявлении, опубликованном в среду, 26 июня, на сайте FAA.
Речь может идти о новой проблеме в программном обеспечении Boeing 737 MAX, выявленной пилотами FAA во время тестов с использованием тренажера-авиасимулятора, сообщают в тот же день AFP и Reuters со ссылкой на неназванные информированные источники. По этим данным, у пилотов возникали трудности с управлением самолетом после включения системы маневрирования по тангажу (MCAS).
Ранее сообщалось, что причиной крушения двух самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии были недостатки в работе
В октябре 2018 года вскоре после взлета
Предварительный отчет по делу о крушении самолета в Эфиопии показал, что пилоты придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу. Большинство стран мира, включая США,
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Речь может идти о новой проблеме в программном обеспечении Boeing 737 MAX, выявленной пилотами FAA во время тестов с использованием тренажера-авиасимулятора.
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