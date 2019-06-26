Офицера ВВС Бразилии задержали с 39 кг кокаина. Он летел на саммит G20 на резервном самолете президента

Источник материала: Tut.by

В Испании задержали сержанта Военно-воздушных сил Бразилии, которого подозревают в перевозке 39 килограммов кокаина, сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Бразилии.

38-летний офицер Маноэль Силва Родригес был задержан 25 июня в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного самолета, сопровождавшего президента Бразилии на саммит G20 в Осаке. Сам президент летел в отдельном самолете, который остановился для дозаправки в Лиссабоне.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в твиттере, что его команда не причастна к перевозке крупной партии наркотиков. Президент потребовал расследовать случившееся и наказать виновного.

В декабре 2016 года в здании школы на территории посольства РФ в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. В рамках дела задержали предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Россию бизнесмена Андрея Ковальчука. Он назвал уголовное дело провокацией со стороны полиции Аргентины и спецслужб США.