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Офицера ВВС Бразилии задержали с 39 кг кокаина. Он летел на саммит G20 на резервном самолете президента
27.06.2019 11:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Испании задержали сержанта Военно-воздушных сил Бразилии, которого подозревают в перевозке 39 килограммов кокаина, сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Бразилии.
38-летний офицер Маноэль Силва Родригес был
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В декабре 2016 года в здании школы на территории посольства РФ в Аргентине
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Офицера ВВС Бразилии задержали с 39 кг кокаина. Он летел на саммит G20 на резервном самолете президента
Сам президент летел в отдельном самолете, который остановился для дозаправки в Лиссабоне.
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