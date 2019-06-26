Ангеле Меркель снова стало плохо: канцлера начало сильно трясти на встрече с президентом Германии

Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время мероприятия Меркель начало сильно трясти — как и на прошлой неделе, когда она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сильная дрожь канцлера попала в объективы журналистов. В официальном комментарии пресс-секретарь Меркель заявила, что канцлером «все в порядке».