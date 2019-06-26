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Ангеле Меркель снова стало плохо: канцлера начало сильно трясти на встрече с президентом Германии
27.06.2019 11:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время мероприятия Меркель начало сильно трясти — как и на прошлой неделе, когда она
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Это уже второй случай. На прошлой неделе Меркель начало трясти на встрече с Зеленским.
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