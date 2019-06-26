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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

27.06.2019 16:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

«27 июня 2019 года Совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что это решение последовало после обсуждения на прошедшем 20−21 июня саммите ЕС вопроса реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине, с которым увязаны санкции против РФ. «Это решение следует за информированием канцлером [ФРГ Ангелой] Меркель и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном на саммите ЕС 20−21 июня 2019 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которым связано сохранение санкций», — говорится в заявлении.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и ситуацией с Крымом. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

 
 
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Ограничительные меры продлены до 31 января 2020 года.
 
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