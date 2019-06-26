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Климкин ответил на претензию Зеленского: Можем обсудить ситуацию, если президент захочет

27.06.2019 21:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на недовольство президента Владимира Зеленского. Тот сегодня возмутился, что глава МИД не посоветовался с ним перед отправкой ответа на ноту РФ.


Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в штабе ООН. 14 октября 2015 года. Фото: UN Photo/Mark Garten

Климкин считает, что министерство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту по поводу 24 украинских моряков. Об этом глава МИД заявил «Украинской правде».

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — заверил министр.

Климкин утверждает, что нота не содержит «никаких политических моментов», а только лишь фиксирует международно-правовую позицию Украины и требует освобождения моряков.

Климкин заявил, что готов обсудить с президентом сложившуюся ситуацию, «если он захочет». Он не стал комментировать вопрос о том, могло ли быть причиной тому, что он не посоветовался с президентом, его личное отношение к Зеленскому.

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии… Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», — сказал он.

27 июня Зеленский устроил брифинг, где публично высказал свое недовольство действиями главы внешнеполитического ведомства. Президента Украины возмутило то, что Климкин не посоветовался с ним по поводу ответа на ноту РФ о судьбе украинских моряков. В конце своего выступления Зеленский обратился к Путину с просьбой вернуть домой украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

 
 
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на недовольство президента Владимира Зеленского. Тот сегодня возмутился, что глава МИД не посоветовался с...
 
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